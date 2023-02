Denktank: met hernieuwbare energie 12 miljard aan gas EU bespaard

woensdag 22 februari 2023 , 10:18

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie heeft sinds de Russische inval in Oekraïne 12 miljard euro aan gas bespaard dankzij de inzet van zonne- en windenergie. Dat berekende de in energiezaken gespecialiseerde denktank Ember.

In de afgelopen twaalf maanden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne leverden zonnepanelen en windmolens in de EU 10 procent meer elektriciteit op dan een jaar eerder. Naast gunstige weersomstandigheden kwam dat ook door de extra windturbines en zonnepanelen die in bedrijf kwamen, staat in het onderzoek van Ember.

De import van aardgas door EU-lidstaten daalde op jaarbasis 5 procent. Het aandeel Russisch gas in de Europese invoer zakte naar 16 procent. Voor de inval in Oekraïne was Rusland nog goed voor 40 procent van al het gas dat de EU importeerde.

Meer hernieuwbare energie zou de EU helpen minder afhankelijk te worden van landen buiten het landenblok voor haar energie. Elektriciteitscentrales draaien nu nog vaak op gas dat geïmporteerd moet worden. "Eén jaar na de verwoestende oorlog van Rusland in Oekraïne blijft het van cruciaal belang dat de EU snel uitbreidt met wind- en zonne-energie om permanente energieonafhankelijkheid te bereiken."

