Vier ministers in Brussel bij Timmermans voor overleg Green Deal

dinsdag 21 februari 2023 , 18:09

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Frans Timmermans overlegt dinsdagavond in Brussel met vier Nederlandse ministers over de implementatie van de Green Deal, de afspraak om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. Het gaat om Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), Piet Adema (Landbouw), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Zij hebben alle vier beleid in portefeuille dat raakt aan de Green Deal, waarvoor vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans verantwoordelijk is. Het gesprek zal volgens ingewijden onder meer gaan over stikstof, land- en woningbouw, transport en waterbeheer. De Jonge spreekt apart ook nog met onder andere de Eurocommissaris voor energie.

Om de CO2-uitstoot tot netto nul te reduceren, moet er de komende jaren fors geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke technologie, innovatie, duurzame vervoersmiddelen, schonere industrie en energiezuinige gebouwen. Tegelijkertijd belemmert de stikstofcrisis de overgang naar een groene economie. Een project om CO2 op te slaan onder de Noordzee, het zogeheten Porthos-project, kon niet doorgaan omdat de rechter niet langer toestond dat bouwactiviteiten werden uitgezonderd van de stikstofregels. Ook het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens wordt moeilijker vanwege de aanhoudende stikstofproblematiek.

Vorig jaar, voor de zomer, ging vrijwel dezelfde ministersdelegatie naar Brussel om hulp te vragen in de stikstofcrisis. Maar daar kregen zij niet hun zin. Volgens Van der Wal moest Nederland "eerst leveren" van Brussel en was er pas daarna ruimte om weer te praten. Nederland zou zich niet geloofwaardiger hebben gemaakt door jarenlang regels voor stikstof of mest niet na te komen.

