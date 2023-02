De Telegraaf: Nederlandse vissers houden hart vast vanwege plannen Eurocommissaris

dinsdag 21 februari 2023 , 4:41

MEDIAWATCH (DE TELEGRAAF) - Nederlandse vissers houden hun hart vast nu Brussel een nieuwe kruistocht begint tegen de kottervloot, schrijft De Telegraaf. Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu en Visserij) wil om te beginnen tegen 2030 een groot deel van de wateren afsluiten voor de bodemvisserij.

Om de ’biodiversiteit’ te beschermen lanceert Sinkevičius het ene na het andere voorstel waar boeren en vissers van huiveren. Dinsdag komt de eurocommissaris volgens meerdere bronnen met een actieplan om tegen 2030 de bodemvisserij te weren uit beschermde gebieden waar de oer-Hollandse sector nu onder strikte voorwaarden nog welkom is. Milieuactivisten grijpen het debat aan om zelfs te pleiten voor een totaalverbod op de vangstmethode voor platvis en garnalen.

"In potentie is het zeer bedreigend, met name voor de garnalenvisserij", reageert Pim Visser, vissersvoorman en directeur van de visafslag in Den Oever. "Als Nederland doet wat de Europese Commissie vraagt, betekent dit het einde van de garnalenvisserij in Nederland, want het visgebied voor de sector ligt volledig in Natura 2000-gebied."

