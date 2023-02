Hoge vertegenwoordiger: stuur Oekraïne nu eerst resterende munitie

maandag 20 februari 2023 , 20:46

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen moeten nu eerst snel hun resterende munitievoorraden aanspreken om Oekraïne te helpen, stelt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het samen inkopen van munitie waar de EU nu aan werkt is volgens hem ook belangrijk, maar van later zorg.

Oekraïne zit dringend verlegen om nieuwe munitie om zich Rusland van het lijf te houden nu dat opnieuw de aanval lijkt te hebben ingezet. Het Oekraïense leger jaagt er lang niet zoveel granaten en kogels doorheen als zijn tegenstander, maar toch veel meer dan zijn bondgenoten kunnen aanleveren uit hun leeg rakende arsenalen. Ze zoeken koortsachtig naar manieren om te voorkomen dat Oekraïne zonder komt te zitten.

Het spant erom de komende weken en in dat tijdsbestek heb je nog niets aan nieuwe bestellingen bij de wapenindustrie, zegt Borrell. "Een tijdschaal van weken betekent: gebruiken wat we al hebben geproduceerd. Het is duidelijk dat de beste manier om Oekraïne de komende weken munitie te leveren is de al bestaande voorraden van Europese legers te delen. Het is nodig dat lidstaten Oekraïne voorrang geven wat hun reserves betreft" en dat zal hij de komende dagen ook de EU-defensieministers voorhouden.

Sommige bondgenoten van Oekraïne hebben niet alleen weinig meer op de plank, wat ze nog hebben houden ze soms graag zelf. Ze vrezen anders zelf weerloos te zijn.

Borrell wilde nog niets kwijt over de plannen voor gezamenlijke aanschaf en of de EU-landen daarvoor voelen. Hij legt hun defensieministers concrete voorstellen voor die ze over twee weken kunnen bespreken, zegt hij.

