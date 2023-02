EU-sancties voor ministers en gardekopstuk om smoren protest Iran

maandag 20 februari 2023 , 18:28

Bron: flickr/motiqua

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft nog eens 32 Iraniërs strafmaatregelen opgelegd voor hun aandeel in het neerslaan van de protesten tegen het ultraconservatieve regime. Onder hen zijn twee ministers en de nummer twee van de Iraanse Revolutionaire Garde. De garde als geheel lijkt voorlopig niet op de Europese terrorismelijst te kunnen worden gezet.

De EU straft ook een stichting die de Iraanse politie en andere ordediensten van inkomsten voorziet en een onderzoeksinstituut dat drones en andere apparaten maakt die tegen demonstranten worden ingezet. Eventueel in de EU ondergebracht vermogen van deze instellingen en van de 32 gestrafte personen wordt bevroren. Europese burgers en bedrijven mogen ook geen zaken meer met hen doen. De functionarissen mogen ook niet langer de EU in.

Met de aanvulling van maandag telt de sanctielijst 196 personen en 33 organisaties en bedrijven. Nieuw zijn de ministers van Onderwijs en Cultuur, die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het opsluiten van actievoerende studenten in heropvoedingsgestichten en het intimideren van protesterende kunstenaars en journalisten. Verder worden parlementariërs, rechters en gevangenisdirecteuren gestraft. Ook de tweede man en de woordvoerder van de Iraanse Republikeinse Garde krijgen sancties opgelegd.

Het zit er voorlopig niet in dat de steunpilaar van het streng-islamitische regime zelf op de terrorismelijst van de EU belandt, zoals onder meer Nederland bepleit. Daarvoor is een veroordeling door een rechter in een EU-land toch echt nodig, stellen juristen. Dat wat de Verenigde Staten hebben aangevoerd toen zij de garde als een terroristische organisatie aanmerkten, is bijvoorbeeld niet voldoende.

De protesten, die in september uitbraken na de dood van een jonge vrouw in handen van de zedenpolitie, werden met bruut geweld de kop ingedrukt. Ze lijken dood te bloeden.

