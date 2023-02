Eurocommissaris Elisa Ferreira aanwezig bij Nederlandse lancering Klimaattransitiefonds

maandag 20 februari 2023 , 14:22

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Vandaag en morgen is Eurocommissaris Elisa Ferreira in Groningen voor de aftrap van het Nederlandse plan voor het Klimaattransitiefonds. Met 623 miljoen euro worden zes Nederlandse regio's ondersteund in hun energietransitie.

Het Klimaattransitiefonds is onderdeel van de Europese Green Deal, het programma van de Commissie-Von der Leyen om klimaatverandering te bestrijden. Het fonds van 100 miljard euro ondersteunt Europese regio's die in grote mate afhankelijk zijn van koolstofintensieve sectoren. De 623 miljoen euro die het fonds beschikbaar stelt voor Nederland zal verdeeld worden over de regio's Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg.

De financiële impuls moet de energietransitie voor deze regio's betaalbaar houden. Specifiek wordt het fonds gebruikt voor omscholing, waardoor werkloosheid ten koste van de energietransitie wordt tegengegaan en kwetsbare burgers in bescherming worden genomen.

Bron: Nederlandse bureau van de Europese Commissie

