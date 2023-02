EU organiseert in maart donorconferentie voor Turkije en Syrië

maandag 20 februari 2023 , 12:59

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie organiseert samen met Zweden op 16 maart een internationale donorconferentie voor Turkije en Syrië in Brussel, heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström bekendgemaakt. Zweden is tot 1 juli EU-voorzitter. De conferentie staat open voor alle landen en internationale organisaties als de Verenigde Naties, om giften te schenken voor de slachtoffers van de aardbevingen in de zwaar getroffen gebieden.

De aardbevingen op 6 februari hebben in het gebied naar schatting 45.000 mensen het leven gekost en duizenden verwond. Volgens de Turkse overheid zijn 82.000 gebouwen in het land ingestort of hebben ernstige schade opgelopen. Tienduizenden overlevenden zijn dakloos. "We zullen zoveel doen als we kunnen", zei Billström. Ondanks de vele miljarden die EU-lidstaten, de Verenigde Staten en andere landen al hebben gestuurd, zijn "aanvullende" fondsen nodig, aldus de Zweed. Hij zei "een hoge opkomst" te verwachten op de donorconferentie.

