Josep Borrell: Chinese wapens naar Rusland is rode lijn

maandag 20 februari 2023 , 11:13

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - China zou met wapenleveringen aan Rusland "een rode lijn" overgaan, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Dat heeft hij China naar eigen zeggen ook duidelijk gemaakt. Zo'n stap zou "natuurlijk" consequenties hebben, waarschuwt Zweden, dat dit halfjaar de EU voorzit.

China probeert buiten de Russische oorlog tegen Oekraïne te blijven en zegt aan een vredesplan te werken, maar onderhoudt tegelijkertijd nauwe banden met Moskou. De regering in Beijing zou volgens de Verenigde Staten zelfs denken over het leveren van wapens aan Rusland. Dat is onaangenaam verrast door de Oekraïense tegenstand en kan alles gebruiken.

Borrell heeft afgelopen weekend tegenover de buitenlandman van de Chinese communistische partij zijn "grote zorg" uitgesproken, over eventuele wapenleveranties. "Hij vertelde me dat ze dat niet gaan doen", zei Borrell bij aankomst voor overleg in Brussel met de buitenlandministers van de EU-landen. "Dat ze dat niet van plan zijn. Maar we blijven waakzaam."

Als China de rode lijn toch overschrijdt, "zou dat natuurlijk zeker gevolgen hebben", zegt de Zweedse minister Tobias Billström. "Geen wapens naar Rusland, onder geen beding."

Zijn Litouwse collega Gabrielius Landsbergis voorziet in dat geval "een heel donkere periode voor de wereld". Chinese wapenleveringen zouden "een uiterst verontrustende ontwikkeling" zijn. Maar Landsbergis is er niet gerust op, want Beijing en Moskou zijn nu eenmaal een vriendschap 'zonder grenzen' aangegaan.

