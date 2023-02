EU en VK op rand van doorbraak over Noord-Ierland

zaterdag 18 februari 2023 , 17:10

MÜNCHEN (ANP/RTR) - Er is stevige vooruitgang geboekt richting een akkoord over de netelige grenskwestie in Noord-Ierland, die de EU en het Verenigd Koninkrijk verdeelt sinds de Brexit.

Dat hebben de Britse premier Rishi Sunak en EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangegeven in de marge van de internationale veiligheidsconferentie in München.

Ook EU-diplomaten zeggen rekening te houden met een spoedig akkoord. Al moeten ambtenaren de laatste details nog uitwerken.

De EU en het VK hopen met een nieuw akkoord de frustraties rond het bestaande protocol, dat sinds begin 2021 van kracht is, weg te nemen.

Het idee achter dat oorspronkelijke protocol was dat er na de Brexit niet opnieuw een harde grens zou komen tussen de Ierse Republiek, een EU-lidstaat, en Noord-Ierland, deel van het VK. Daarom werd besloten dat heel Ierland deel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt.

Dat betekende wel dat er grenscontroles werden ingevoerd voor goederen die tussen Noord-Ierland en de rest van het VK werden uitgewisseld. En precies dat leidde de voorbije jaren tot steeds meer frustratie bij de Britten.

Volgens een nieuwe deal zou onderscheid kunnen worden gemaakt tussen Britse goederen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben, en goederen die vervolgens worden verscheept richting de EU. Dat moet obstakels wegnemen bij het onderlinge handelsverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het VK.

