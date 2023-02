D66-leider Kaag kritisch over plannen beperking migratiestroom

zaterdag 18 februari 2023 , 4:33

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Sigrid Kaag ziet niets in het plan van coalitiepartner CDA om de migratiestroom richting Europa in te dammen via het plaatsen van hekwerken. "Ik denk dat je hier in Europa goede afspraken over kunt maken. Maar wel indachtig internationale verdragen en ook wat het betekent een beschaafd land te zijn. Voor mij horen hekken daar niet bij", zegt ze in een interview met het AD.

Volgens Kaag is het koersen op minder instroom van asielzoekers "niet de optimale benadering", zegt ze tegen de krant. "Je moet kijken, wat kan je aan, wat kun je beter regelen? Als er echt een oorlog is of totale ellende, dan zullen mensen blijven komen."

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde deze week een motie om te bekijken of asielzoekers buiten de Europese Unie hun asielprocedure kunnen doorlopen. De politica zegt zich daarover veel zorgen te maken en wijst erop dat de rechter eerder een streep zette door een soortgelijk Brits plan "omdat het buiten alle verdragen staat". Haar partij baart het bovendien zorgen dat het CDA en de VVD de motie wel steunen, aldus Kaag.

De D66-leider ziet meer heil in de regulering van migratie en hoopt via het voeren van gesprekken met de coalitiegenoten tot een oplossing te komen. "We moeten deze discussie ontgiften. Wij willen kijken of we, indachtig de fundamentele verschillen, eruit kunnen komen. Of dat lukt, weet ik niet."

Delen

Terug naar boven