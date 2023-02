Bulgarije loopt vertraging op met invoering euro

vrijdag 17 februari 2023 , 19:23

SOFIA (ANP/DPA/RTR) - Bulgarije gaat de euro invoeren in januari 2025, een jaar later dan gepland. Volgens Minister van Financiën Rositza Velkova-Zheleva voldoet het land nog niet aan de toelatingscriteria voor inflatie. Ook heeft Bulgarije niet alle wetswijzigingen doorgevoerd die nodig zijn, waaronder antiwitwaswetten.

De inflatie in het Zuidoost-Europese land steeg vorig jaar naar zo'n 15 procent op jaarbasis en dat is te hoog. Daarnaast is het parlement in hoofdstad Sofia ontbonden, waardoor wetten die nodig zijn om de euro in te voeren niet op tijd konden worden aangenomen. Nieuwe verkiezingen staan gepland op 2 april dit jaar, het nieuwe parlement werkt daarna aan nieuwe wetsvoorstellen, aldus Velkova. De kans bestaat volgens haar nog wel dat het eerder lukt om de euro in te voeren.

Naast witwaswetten moet het land een handelswet en een verzekeringswet aanpassen. Bulgarije, al sinds 2007 EU-lid, kampt al jaren met grootschalige corruptie. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk legden vorige week sancties op aan twee voormalige ministers en zes andere Bulgaren vanwege beschuldigingen van corruptie.

