Zowel Macron als Scholz is bereid tot lange oorlog in Oekraïne

vrijdag 17 februari 2023 , 16:26

MÜNCHEN (ANP/RTR/AFP) - Op de internationale Veiligheidsconferentie van München hebben de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hun bereidheid benadrukt om Oekraïne zo lang te blijven steunen als nodig is.

Macron riep bondgenoten op om de militaire steun aan Oekraïne verder op te voeren, zodat het land een tegenoffensief kan voeren.

"Het is Moskou dat de keuze heeft gemaakt om een oorlog te starten", zei de Franse president. "Het voert nu de strijd nog op, begaat oorlogsmisdaden en valt civiele infrastructuur aan. Dit is niet het geschikte moment voor dialoog."

Macron riep andere Europese landen op om meer te investeren in defensie, met name luchtverdediging, om vrede op het continent af te dwingen. Hij kondigde het plan aan om in Parijs een conferentie te organiseren over gezamenlijke Europese luchtverdediging.

Eerder op de dag zei ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat het wijs is om op een lange oorlog te zijn voorbereid. Hij benadrukte het belang om Oekraïne te blijven steunen, zonder te speculeren over wanneer het conflict zal aflopen. Volgens Scholz staat een meerderheid van de Duitse bevolking achter dat standpunt.

De internationale conferentie over veiligheidsvraagstukken en internationale betrekkingen wordt al sinds zestig jaar gehouden in het Hotel Bayerischer Hof in de Beierse hoofdstad. De conferentie van vorig jaar eindigde enkele dagen voor de Russische inval op 24 februari 2022. Deze maand loopt de conferentie van 17 tot en met 19 februari. Rusland is niet uitgenodigd.

Delen

Terug naar boven