Europese Commissie daagt Nederland voor de rechter om niet delen overheidsdata

vrijdag 17 februari 2023

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat Nederland na anderhalf jaar de Europese Open Data-richtlijn nog niet heeft ingevoerd. Het kabinet wijt de vertraging hiervan aan corona en gebrek aan capaciteit.

Deze Open Data-richtlijn moet de overheid transparanter maken en burgers en bedrijven aan bijvoorbeeld statistieken, onderzoeksbevindingen en wetenschappelijke gegevens helpen die zij goed kunnen gebruiken. Die informatie moet in principe gratis toegankelijk worden. Naast Nederland hebben ook België, Bulgarije en Letland de richtlijn nog niet overgenomen.

De Europese Commissie is de zogenoemde inbreukprocedure al een tijd geleden gestart. Na Nederland een aantal malen op de nieuwe wetgeving gewezen te hebben, neemt de Commissie nu de volgende stap in deze procedure en stapt naar de rechter. Het Hof kan Nederland een dwangsom of boete opleggen. Of het zover komt is nog onzeker, het kabinet liet twee weken geleden weten dat het wetsvoorstel dat de invoering regelt voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Bron: BNR, Trouw

