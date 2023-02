Gasprijs zakt voor het eerst in 17 maanden onder 50 euro

vrijdag 17 februari 2023 , 10:18

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is vrijdag verder gedaald en zakte voor het eerst in zeventien maanden onder de 50 euro per megawattuur. De daling volgt op het groeiende vertrouwen dat Europa genoeg voorraden heeft om de winter door te komen zonder rantsoeneringen van de brandstof.

Op de belangrijke Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs per megawattuur vrijdagochtend met bijna 5 procent tot 49,50 euro. Dat is de laagste prijs sinds eind augustus 2021. De gasprijs is dit jaar al 35 procent gedaald. Op het hoogtepunt van de energiecrisis eind augustus vorig jaar moest nog ruim 300 euro per megawattuur worden betaald.

Afgelopen woensdag trad het prijsplafond voor aardgas in de Europese Unie in werking. Dat plafond moet helpen om pieken in de gasprijs tegen te gaan. Door de oorlog in Oekraïne en de sterk verminderde leveringen van Russisch gas aan Europa ging de prijs vorig jaar keihard omhoog, waardoor veel huishoudens en bedrijven moeite hadden om de energierekening te betalen.

Vanwege de milde winter, de toegenomen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en goedgevulde gasvoorraden is de gasprijs al langere tijd aan het dalen. Naast het relatief milde winterweer gebruiken consumenten en bedrijven ook minder gas vanwege de hoge prijs die ze moeten betalen.

Bij langdurig koud weer zou de gasprijs nog wel kunnen stijgen voor het einde van de winter of als er nieuwe leveringsproblemen optreden. De concurrentie met Azië voor lng kan de prijs ook nog opdrijven. Zo meldde olie- en gasproducent Shell deze week dat de toegenomen vraag vanuit Europa naar lng de concurrentie met Azië zal vergroten, terwijl het nieuwe aanbod van lng de komende twee jaar beperkt zal blijven. Voorlopig lijken de hoge opslagniveaus in Europa echter een stevige buffer te bieden om een gastekort deze winter te voorkomen.

Veel consumenten merken de dalende gasprijzen niet meteen in hun portemonnee. Energiebedrijf Essent kondigde vorige week aan dat klanten met een variabel contract vanaf 1 april de helft minder gaan betalen. Dat nieuwe tarief ligt wel boven het prijsplafond van de overheid. Budget Energie dook wel onder het prijsplafond. Vattenfall zit daar nog boven, maar vaste klanten met loyaliteitskorting komen lager uit dan het gegarandeerde maximumtarief.

Huishoudens betalen sinds dit jaar 1,45 euro voor een kubieke meter gas en 40 cent voor een kilowattuur stroom. Die prijzen gelden voor gasverbruik tot 1200 kuub en stroomverbruik tot 2900 kWh. Deze korting wordt betaald door de overheid. Wie meer energie verbruikt, betaalt het tarief uit het energiecontract. Toezichthouder ACM liet deze maand weten onderzoek te doen bij Vattenfall, Essent en Eneco om te kijken of de tarieven voor gas en stroom die ze rekenen redelijk zijn.

