Ollongren: eerste leverantie uit speciaal wapenfonds aan Oekraïne

woensdag 15 februari 2023 , 17:53

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Voor het eerst gaat militair materieel betaald uit een speciaal wapenfonds richting Oekraïne. Volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) gaat het om munitie en reserveonderdelen voor artillerie, materieel op het gebied van beveiliging en verkenning en (onbemande) luchtverdedigingssystemen.

De bijdrage ter waarde van zo'n 225 miljoen euro wordt gefinancierd uit het International Fund for Ukraine (IFU) waar Nederland 100 miljoen euro in heeft gestort. Uit het potje wordt direct bij de wapenindustrie gekocht. Dat is ook nodig omdat leveranties uit eigen voorraden steeds lastiger worden. Het fonds is een Brits initiatief waar zes andere Noord-Europese landen aan meedoen.

"Nu de gevechten intenser worden en Oekraïne zich voorbereidt op een nieuw offensief, is snelheid van leveringen letterlijk van levensbelang. Door krachten te bundelen met andere landen en de industrie kunnen we meer en sneller militaire steun leveren en het voortzettingsvermogen van de Oekraïners versterken", zegt Ollongren.

Ze meldde dinsdag ook al dat Nederland extra munitie gaat leveren aan de Oekraïense strijdkrachten. Rusland lijkt aan een nieuw offensief te zijn begonnen en de regering in Kiev heeft met spoed om nieuwe munitie gevraagd. Ollongren voerde dinsdag en woensdag overleg in Brussel met (NAVO-)bondgenoten.

Luchtverdedigingssystemen kan Oekraïne goed gebruiken om zijn elektriciteitsnetwerk te beschermen. Dat valt Rusland aan met drones en raketten. Verder bericht onder andere de Financial Times op basis van westerse inlichtingenbronnen dat Rusland langs de grens gevechtsvliegtuigen en helikopters samenbrengt om in te zetten tijdens het voorjaarsoffensief.

De NAVO-landen voeren verder de productie op van munitie voor zwaar geschut zoals de pantserhouwitsers die Nederland aan Oekraïne heeft geleverd, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Dat is hard nodig, want de granaten van 155 millimeter raken razendsnel op. De lidstaten moeten de productie nog verder opschroeven dan ze al doen, aldus Stoltenberg. Hij houdt er vertrouwen in dat de industrie de behoefte van Oekraïne straks kan bijbenen en ook de lege arsenalen van de NAVO-lidstaten weer kan vullen.

De westerse militaire alliantie leert het Oekraïense leger ondertussen om munitie te sparen door op een andere manier te vechten, hebben de Amerikaanse en Britse defensieministers op het NAVO-overleg in Brussel gezegd. De Oekraïense troepen opereren tot dusver veelal met kleine, niet altijd op elkaar afgestemde eenheden. Om zich de Russen van het lijf te houden schieten ze ongerichter en jagen ze er veel munitie doorheen. Westerse eenheden voeren samen manoeuvres uit en dekken elkaar.

