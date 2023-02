Extra EU-sancties voor Iraanse dronebedrijven en Russen in de maak

woensdag 15 februari 2023 , 16:52

Bron: Julmin/Surendil

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie werkt aan sancties tegen zeven Iraanse bedrijven achter de drones die in Oekraïne voor veel ellende zorgen. Nog eens tientallen Russen en Russische organisaties krijgen ook te maken met strafmaatregelen, zegt de Europese Commissie, die meer details vrijgaf over een nieuw sanctiepakket. Dat is inmiddels het tiende sinds de Russische invasie in Oekraïne, volgende week precies een jaar geleden.

De EU strafte eind vorig jaar al eens een fabrikant en een onderzoekscentrum van de Iraanse Revolutionaire Garde voor hun betrokkenheid bij de productie en levering van de gevreesde kamikazedrones aan Rusland. Oekraïne heeft veel last van de onbemande vliegtuigjes, waarmee Rusland onder meer het Oekraïense stroomnet, de verwarming en andere voorzieningen keer op keer bestookt en platlegt. De commissie wil nu zeven bedrijven op de sanctielijst zetten die de drones maken of aan Rusland verkopen. EU-landen als Nederland willen de Revolutionaire Garde op de Europese terrorismelijst zetten, maar daarvoor is volgens buitenlandchef Josep Borrell eerst het vonnis van een rechter nodig.

Het tiende sanctiepakket, waarmee de EU-landen nog moeten instemmen, heeft volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen een waarde van ruim 11 miljard euro. Het moet de Russische economie en oorlogsmachine treffen en bevat, "voor een maximale impact", bijvoorbeeld meer exportverboden voor goederen die Rusland niet zomaar ergens anders kan krijgen. Met uitvoerverboden voor onder meer elektronica-onderdelen en warmtecamera's zou de EU de aanvoer stoppen van ook de laatste Europese technologie die nog in Russisch materieel op het slagveld in Oekraïne wordt gevonden, aldus Von der Leyen.

De EU legt ook strafmaatregelen op aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering naar Rusland en gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen, zegt Borrell. Datzelfde geldt voor plunderaars. Ook komen er nog meer leden van het rebellenbestuur in de door Rusland ingelijfde Oekraïense provincies en leden en spreekbuizen van het regime in het Kremlin op de sanctielijst. Het gaat in totaal om "bijna honderd" nieuwe namen.

De commissie werkt samen met de EU-lidstaten aan een overzicht van bevroren tegoeden van de Russische centrale bank in de EU. Dat is belangrijk om die ooit te kunnen gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne, zoals de unie wil. Dinsdag werd bekend dat een nieuwe Europese werkgroep gaat uitzoeken of en hoe dat zou kunnen zonder bijvoorbeeld te tornen aan het eigendomsrecht.

