Hongaarse commissaris in nauw na sneer naar 'idioten' EU-parlement

woensdag 15 februari 2023 , 13:19

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - De Hongaarse Eurocommissaris Olivér Várhelyi (Nabuurschap en Uitbreiding) is in het nauw geraakt nadat hij tijdens een plenaire zitting in Straatsburg Europarlementariërs ’idioten’ had genoemd. Het parlement is woedend over het gebrek aan eerbied en verscheidene leden eisen zijn ontslag. Volgens Várhelyi gaat het om een "misverstand dat hij betreurt", zegt hij in een inderhaast gepubliceerde verklaring.

Volgens een commissiewoordvoerder heeft Várhelyi's baas, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, "nota genomen" van de kwestie en "eist zij respect" van al haar commissarissen voor het Europees Parlement. De rel ontstond dinsdag tijdens een debat over EU-uitbreiding op de Westelijke Balkan. Na een reeks kritische opmerkingen van meerdere parlementariërs gaat Várhelyi zitten en zegt in het Hongaars duidelijk hoorbaar "hoeveel andere idioten zijn hier nog?".

"Von der Leyen moet hem direct ontslaan", briest de liberale oud-premier van België Guy Verhofstadt. PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten noemt het "minachtende" optreden "onacceptabel". Volgens hem heeft het parlement vorige maand om een onafhankelijk onderzoek naar de commissaris gevraagd. De 50-jarige Várhelyi zou al eerder meerdere keren gedragsregels hebben geschonden.

In zijn verklaring beweert de Hongaar dat zijn opmerking over idioten "was gekoppeld aan een privé- en doorlopend gesprek in het Hongaars tussen mij en mijn kabinetschef over een geheel andere kwestie, die uit zijn verband werd gerukt". De kabinetschef zat naast hem. Várhelyi biedt zijn "excuses voor eventuele misverstanden daaromtrent" aan. "Ik heb alle respect voor alle EU-instellingen, inclusief het Europees Parlement en zijn geachte parlementsleden."

