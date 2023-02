EP stemt voor transparantie over besteding Europees Herstelfonds

woensdag 15 februari 2023 , 11:12

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement heeft gestemd voor het instellen van een platform waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke bedrijven of personen de fondsen van het Europees Herstelfonds (NextGenerationEu) per land hebben ontvangen. De lidstaten moeten de informatie in april openbaar hebben gemaakt en worden verplicht de gegevens twee keer per jaar te updaten.

De Europese lidstaten worden met dit platform verplicht om de ontvangers van de honderd grootste bedragen openbaar te maken. Het platform moet goed toegankelijk zijn en de volledige (bedrijfs)naam, BTW-nummer en het totaal ontvangen bedrag van de ontvangers bevatten.

In eerste instantie waren de lidstaten terughoudend met het openbaar maken van de informatie, maar met de wijzigingen in het herstelfonds naar aanleiding van RePowerEU is het amendement toch aangenomen. Het doel van het platform is dat journalisten, onderzoekers en burgers inzicht krijgen in waar het Europese geld naartoe is gegaan.

Transparantie met betrekking tot het Europees Herstelfonds wordt extra belangrijk gevonden omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat. Er is bij het fonds namelijk een recordbedrag (338 miljard euro aan subsidies, 386 miljard aan leningen) beschikbaar gesteld voor de lidstaten. De lidstaten konden de bedragen alleen ontvangen als zij voldeden aan de door de Europese Commissie gestelde voorwaarden, waarvoor zij een plan moesten indienen bij de Commissie.

Bron: Politico

