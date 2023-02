Kamer wil met de Denen kijken naar asielopvang buiten Europa

dinsdag 14 februari 2023 , 16:36

© Europese Unie 2015, Europees Parlement

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet kijken of asielzoekers buiten de Europese Unie hun asielprocedure kunnen doorlopen. Daarvoor moet opgetrokken worden met Denemarken, dat daar al mee bezig is, zo vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Naast een aantal rechtse oppositiepartijen, stemden ook coalitiepartijen VVD en CDA voor.

De Denen hebben een omstreden plan om mensen naar Rwanda te sturen als ze asiel aanvragen. Ze zouden daar dan opgevangen worden en hun asielprocedure moeten afwachten. Het land wil daarvoor liefst samenwerken met andere Europese lidstaten. Als het aan de Kamer ligt, wordt Nederland daar een van.

Het voorstel om met de Denen op te trekken komt van JA21-Kamerlid Joost Eerdmans. In zijn motie staat dat deze aanpak "veelbelovende kansen biedt voor Nederland om de huidige asielcrisis het hoofd te bieden". Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft eerder tijdens een debat gezegd dat hij met de oproep kan leven, al benadrukte hij wel dat Nederland "binnen de internationale afspraken en verdragen" zal blijven.

Delen

Terug naar boven