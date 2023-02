EU-parlement stemt definitief in met emissievrije auto in 2035

dinsdag 14 februari 2023 , 13:41

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stemt definitief in met emissievrije nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2035. Vanaf dan mogen er in de EU geen nieuwe benzine- en dieselauto's meer worden verkocht. Het parlement stemde met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen in met het afscheid van auto's die rijden op fossiele brandstoffen.

Het parlement kwam in december al met de lidstaten overeen om al tussentijds de CO2-uitstoot voor auto's en bestelwagens terug te dringen. Vanaf 2030 moeten auto's 55 procent minder uitstoten en bestelwagens 50 procent. Er komt ook een nieuwe methode voor de beoordeling van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levensloop van een voertuig.

De nieuwe wetgeving is onderdeel van het zogeheten 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie. De maatregelen moeten bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, hebben de EU-leiders afgesproken, en om dat doel te bereiken moet de netto‑uitstoot van broeikas­gassen in 2030 in de EU met 55 procent zijn verminderd.

