EU zet Rusland op zwarte lijst belastingparadijzen

dinsdag 14 februari 2023 , 12:33

Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie voegt Rusland toe aan haar zwarte lijst van landen die worden beschouwd als belastingparadijzen. De EU-ministers van Financiën hebben de lijst verder uitgebreid met de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica en de Marshalleilanden.

Het gaat in het geval van Rusland om "de schadelijke aspecten van een speciaal regime voor internationale holdings" die de EU had gevraagd aan te pakken. De regering in Moskou had dat ook toegezegd maar is die afspraak niet nagekomen, aldus een verklaring van de ministers. Sinds Rusland Oekraïne bijna een jaar geleden binnenviel, "kwam de dialoog met Rusland over belastingaangelegenheden bovendien tot stilstand".

Er staan nu zestien landen of gebieden op die volgens de ministers niet meewerken aan de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. Veel van de landen heffen geen of nauwelijks vennootschapsbelasting.

"We vragen alle landen op de lijst om hun wettelijk kader te verbeteren en te werken aan naleving van internationale normen op het gebied van belastingen", zegt de Zweedse minister Elisabeth Svantesson, die de vergadering in Brussel voorzit.

De lijst bestaat sinds eind 2017 en wordt twee keer per jaar bijgewerkt. Het doel van de EU-lijst van "niet-coöperatieve jurisdicties" zoals het officieel heet, is volgens de ministerraad niet om reputatieschade aan te richten maar om die landen te bewegen om hun fiscale regime te hervormen. De EU monitort dat nauwgezet. Bij goed gedrag gaan ze van de lijst af.

Op de zwarte lijst staan naast de vier nieuwe landen ook al Amerikaans Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Vanuatu, Anguilla, de Bahama's en de Turks- en Caicoseilanden.

Delen

Terug naar boven