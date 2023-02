Zweden regelt onderonsje vrouwelijke EU-ministers van Financiën

maandag 13 februari 2023 , 15:07

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Zweedse minister van Financiën Elisabeth Svantesson heeft haar vrouwelijke EU-collega's, onder wie Sigrid Kaag, voor een diner in Brussel uitgenodigd. De mannelijke ministers van Financiën zijn maandagavond niet welkom. Ook Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, schuift aan. Volgens een diplomaat "zit er geen grotere gedachte tegen de mannelijke collega's" achter het initiatief.

Zweden is sinds 1 januari tijdelijk EU-voorzitter en Svantesson leidt tot 1 juli de vergaderingen van de EU-ministers van Financiën. Negen van de 27 EU-landen hebben een vrouw als minister van Financiën. Naast Nederland zijn dat onder meer Spanje, Luxemburg en Finland. Drie van hen zitten niet in een euroland, waaronder Zweden. De ministers komen maandag in Eurogroepverband (de twintig eurolanden) en dinsdag voltallig bij elkaar. De Eurogroep heeft een eigen (mannelijke) voorzitter.

"Dit is iets wat ik ook ken uit mijn andere internationale jaren", reageerde Kaag bij aankomst bij de Eurogroep. "Het is wel vaker dat vrouwelijke collega's van hoog niveau bij elkaar komen en zeggen: hoe kijken wij naar dezelfde materie? Wat is het plan van aanpak? De heren spreken elkaar vaker dan dat wij dat doen. Mooi het ook zo eens te doen. We zijn nog steeds een minderheid." Volgens Kaag heeft ze al eens eerder met alleen vrouwelijke collega-ministers van Financiën gedineerd.

Het is volgens ingewijden heel gebruikelijk dat groepjes landen in allerlei verbanden met elkaar overleggen. Zo maakte Nederland tijdens het ministerschap van Wopke Hoekstra deel uit van de zogeheten Hanze-groep, een alliantie van zeven kleinere eurolanden, hoewel Duitsland ook weleens meedeed.

"Het is goed om collega's tegen te komen", aldus een EU-bron. "Er moet niet meer achter worden gezocht."

Delen

Terug naar boven