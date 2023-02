Gasprijs daalt verder door lager verbruik en volle opslagen

maandag 13 februari 2023 , 11:25

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is maandag verder gedaald tot het laagste niveau in bijna een maand tijd. De daling volgt op het groeiende vertrouwen dat Europa de winter doorkomt zonder rantsoeneringen van de brandstof vanwege het lagere verbruik en volle opslagen.

Op de belangrijke Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs per megawattuur maandagochtend met 4 procent tot 51,79 euro. Met een prijsniveau van rond de 50 euro komt de gasprijs weer in de buurt van de laagste niveaus sinds september 2021. Op het hoogtepunt van de energiecrisis eind augustus vorig jaar moest nog ruim 300 euro per megawattuur worden betaald.

De vrees dat Europa deze winter te maken zou krijgen met rantsoeneringen van gas en stroomonderbrekingen is niet uitgekomen door een combinatie van factoren. Milde weersomstandigheden beperkten de vraag naar gas voor verwarming en de Europese landen hebben veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd om de weggevallen Russische gasleveringen op te vangen. De gasopslagen zitten daardoor veel voller dan normaal voor de tijd van het jaar.

Zweden verlaagde al het risico van een stroomonderbreking van "reëel" naar "laag" als teken dat het ergste van de energiecrisis in de regio voorbij is, in ieder geval voor dit stookseizoen. Ook heeft Frankrijk weer een aantal kernreactoren in gebruik genomen, na een langdurige onderbreking vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Naast het relatief milde winterweer gebruikten consumenten en bedrijven ook minder gas vanwege de hoge prijs die ze moeten betalen. Zo meldde het statistiekbureau CBS dat het Nederlandse gasverbruik afgelopen jaar is gedaald tot het laagste niveau in vijftig jaar. Vergeleken met 2021, voor de forse stijging van de gasprijs, was het verbruik vorig jaar ongeveer een kwart lager.

De Europese opslagen zijn momenteel gemiddeld voor ongeveer 65 procent gevuld, volgens gegevens van Gas Infrastructure Europe. En de opslagen zouden de winter zelfs boven de 50 procent kunnen afsluiten. Dat zou een verdubbeling zijn ten opzichte van het opslagniveau een jaar eerder. Hoewel dat goed nieuws is voor de energiezekerheid, creëert het ook een dilemma voor sommige handelaren en energiebedrijven die de brandstof op het hoogtepunt kochten. Want de prijs is ruim 80 procent gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in augustus. Dat betekent dat de verkoop van het opgeslagen gas de belastingbetalers mogelijk miljarden euro's kan kosten aangezien een deel van de brandstof is gekocht met overheidsgeld.

Veel energieconsumenten merken de dalende gasprijzen nog niet meteen in hun portemonnee. De Nederlandse toezichthouder ACM zei in december al de energietarieven die consumenten betalen scherper te controleren. Deze maand liet de ACM weten onderzoek te doen bij Vattenfall, Essent en Eneco, de drie grootste energieleveranciers van Nederland, om te kijken of de tarieven voor gas en stroom die ze rekenen redelijk zijn.

