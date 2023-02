Economen: inflatie eurozone ook in 2025 nog hoger dan ECB-doel

maandag 13 februari 2023 , 9:14

NEW YORK (ANP) - De prijzen in de eurozone blijven de komende jaren waarschijnlijk nog stevig doorstijgen. Ook in 2025 ligt de inflatie waarschijnlijk nog boven het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft, denken economen gemiddeld in een peiling door persbureau Bloomberg.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is het leven in rap tempo duurder geworden, waardoor de prijzen veel harder omhoog gaan dan de jaarlijkse plus van 2 procent die de ECB het liefst ziet. Volgens de geraadpleegde kenners zal dat ook in 2025 nog het geval zijn, want voor dat jaar ramen ze de inflatie voorlopig op 2,1 procent.

De laatste tijd loopt de inflatie in de eurozone juist weer wat terug. Dat komt grotendeels doordat de energieprijzen zijn gedaald, wat vooral komt door de zachte winter. De inflatie is wel verbreed, en bovendien nog veel te hoog. Ook veel boodschappen in de supermarkt worden in rap tempo duurder.

ECB-president Christine Lagarde waarschuwde onlangs al dat de centrale bank voorlopig nog niet klaar is met het bestrijden van de inflatie. "We zijn nog niet op de piek, we moeten nog het nodige doen", aldus Lagarde, die al heeft aangegeven dat ECB de rente in maart verder op zal voeren en dat er ook daarna nog rentestappen nodig zullen zijn.

Door lenen duurder te maken, probeert de ECB de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie omlaag moeten krijgen. Voor de consument is de hogere rente onder meer te merken bij het afsluiten van een hypotheek. Door de hogere rentetarieven van de ECB kunnen banken als ING en ABN AMRO ook hun spaarrentes langzaam weer verhogen.

Delen

Terug naar boven