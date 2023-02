Oud-buitenlandminister Christodoulides nieuwe president Cyprus

zondag 12 februari 2023 , 18:38

NICOSIA (ANP/RTR) - De gematigde oud-minister van Buitenlandse Zaken Nikos Christodoulides heeft de presidentsverkiezingen van Cyprus gewonnen. Christodoulides kreeg 51,9 procent van de stemmen, zijn linkse opponent Andreas Mavroyiannis 48,1 procent.

Vorige week konden de Cyprioten in een eerste stemmingsronde nog kiezen uit veertien kandidaten. Daarin kreeg geen van de kandidaten de vereiste 50 procent plus één stem, waarop deze beslissende ronde nodig was.

De verkiezing is belangrijk omdat de rechtstreeks door het volk gekozen president de regering van Cyprus benoemt en leidt.

