Opnieuw Europarlementariër opgepakt in corruptieonderzoek

BRUSSEL (ANP) - De socialistische Europarlementariër Marc Tarabella is vrijdagochtend opgepakt voor verhoor in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Ook is zijn bankkluis in Luik doorzocht, evenals enkele kantoren in Anthisnes, waar Tarabella burgemeester is. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

Tarabella wordt verdacht van betrokkenheid bij het omkoopschandaal dat Qatargate is gaan heten. De zaak draait om het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko. Ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, die geldt als de spil van de omkopingspraktijken, zegt volgens Belgische media 120.000 tot 140.000 euro aan Tarabella te hebben betaald voor het behartigen van de belangen van Qatar in het parlement. De politie deed in december ook huiszoeking bij Tarabella thuis.

Het schandaal kwam aan het licht met de arrestatie van de inmiddels afgezette ondervoorzitter Eva Kaili in december. Daarna volgden meer aanhoudingen, onder anderen van Panzeri en Kaili's partner Francesco Giorgi. Het parlement gaf vorige week ook groen licht voor de vervolging van Tarabella. De Belg, die zegt onschuldig te zijn, wordt nu verhoord door het OM. Later vandaag bepaalt een onderzoeksrechter of hij wordt voorgeleid.

