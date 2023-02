EU kijkt of munitieleveringen aan Oekraïne sneller kunnen

vrijdag 10 februari 2023 , 5:02

BRUSSEL (ANP) - De Europese regeringsleiders gaan kijken of ze iets kunnen bedenken om de munitievoorraden van Oekraïne sneller aan te vullen. Volgens Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, waren de leiders het op de Europese top eens dat de productie opgeschroefd moet worden, zei hij na afloop.

De leiders bespraken een voorstel van de Estse premier Kaja Kallas. "We moeten een duidelijk signaal afgeven aan de Europese defensie-industrie dat er meer geproduceerd moet worden", merkte zij op aan het begin van de vergadering.

Kallas opperde dat de munitieleveringen op een vergelijkbare manier opgezet zouden kunnen worden als de coronavaccins. Dat zou betekenen dat Europa het geld en de inkoop regelt, maar dat de munitie vervolgens rechtstreeks naar Oekraïne gaat. Dat zou volgens haar niet alleen geld schelen, maar vooral ook tijd.

Of voor die oplossing gekozen wordt, liet Michel nog in het midden. Duidelijk is volgens hem wel dat er tijdens de top "brede steun" was voor nauwere samenwerking tussen de EU-landen en met de industrie als het gaat om de inkoop van munitie. Bij de volgende top in maart praten de Europese leiders hierover verder.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kwam voor het eerst naar een Europese top. Hij drukte daarbij de regeringsleiders op het hart dat het ook in het belang van de Europese Unie is dat Oekraïne de oorlog met Rusland wint. De Europese Raad heeft het land opnieuw steun beloofd.

