'Vriendschapsgroepen' Europees Parlement opnieuw onder vuur

DEN HAAG (PDC) - 'Vriendschapsgroepen' maken het Europees Parlement kwetsbaar voor beïnvloeding door autocratische regimes die hun mensenrechtenschendingen proberen weg te poetsen. Dat stelt NRC op basis van een rondgang langs Europarlementariërs en medewerkers. Sinds het corruptieschandaal heerst er al kritiek op de groepen.

Deze 'vriendschapsgroepen' zijn informele groepen Europarlementariërs die buiten de formele commissies om relaties onderhouden met derde landen. De groepen worden sinds het corruptieschandaal als instrument gezien van autocratische regimes on het Europese mensenrechtenbeleid te beïnvloeden. In de praktijk reizen Europarlementariërs geregeld naar hun 'bevriende' land, waar de kosten voor transport en verblijf vaak volledig worden vergoed.

Dat het niet altijd bij gefinancierde reizen blijft, laat de relatie tussen de Poolse Europarlementariër Radoslaw Sikorski en de Verenigde Arabische Emiraten zien. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Polen blijkt jaarlijks 93.000 euro van het land te ontvangen om te adviseren over de Sir Bani Yas conferentie. Dat is een conferentie opgezet als manier om internationale diplomatie te bedrijven.

Bij Sikorski kan, net als bij andere Europarlementariërs die lid zijn van 'vriendschapsgroepen', directe invloed op het stemgedrag niet worden bewezen. Wel stelt NRC op basis van stemgedrag en uitspraken in de media dat de betreffende Europarlementariërs met regelmaat standpunten innemen die ten goede komen van het 'bevriende' land.

Het onderzoek van NRC volgt op de zogenoemde 'Qatargate'. Sinds begin december zitten drie (oud-)Europarlementariërs en medewerkers vast. Zij worden ervan beschuldigd geld van Marokko en Qatar te hebben aangenomen in ruil voor het veilig stellen van de belangen van die landen in de Europese Unie. Vorige week werd opnieuw de immuniteit van twee Europarlementariërs opgeheven in verband met het onderzoek. In de reeks hervormingen die zijn voorgesteld sinds het schandaal is ook een verbod op de 'vriendschapsgroepen' opgenomen.

