EU-leiders beloven Turkije meer hulp voor slachtoffers aardbeving

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders hebben Turkije per brief aan president Recep Tayyip Erdogan "volledige solidariteit" beloofd nu het land puinruimt na de zware aardbeving. "We staan klaar om onze steun verder op te voeren", schrijven premier Mark Rutte en zijn 26 collega's volgens EU-diplomaten.

De aardbeving van afgelopen weekend in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië heeft duizenden levens geëist en enorme schade aangericht. De Syrische president Bashar al-Assad krijgt van de EU-leiders geen schriftelijke steunbetuiging. Wel roepen zij "allen" op "de hulpverlening toegang te verlenen tot de slachtoffers in Syrië, waar ze zich ook bevinden". Syrië is door een burgeroorlog verscheurd. De solidariteit van de EU geldt ook voor het Syrische volk.

"Uw volk maakt gruwelijke rampspoed door", schrijven de 27 in de brief aan Erdogan. "We zijn diep geschokt en bedroefd door de rampzalige gevolgen van deze vreselijke catastrofe."

