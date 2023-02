Gasunie wil waterstofnetwerk aanleggen in Duitse deel Noordzee

donderdag 9 februari 2023 , 11:54

GRONINGEN (ANP) - Gasunie wil een waterstofnetwerk realiseren in het Duitse deel van de Noordzee. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Het netwerk moet een belangrijke rol gaan spelen bij de grootschalige import van waterstof uit Noorwegen. Het netwerk is niet enkel bestemd voor Duitsland, ook Nederland zal worden verbonden. Daarmee zou ons land op termijn in staat zijn zelf waterstof te importeren en te exporteren, aldus Gasunie.

De plannen voor het netwerk moeten nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het project komt volgens Gasunie tegemoet aan afspraken die Nederland, Duitsland en België vorig jaar hebben gemaakt. In deze zogeheten Esbjerg-verklaring is vastgelegd dat de landen rond de Noordzee een "groene energiecentrale" gaan ontwikkelen. Zo zal een groot deel van de windenergie die op die zee wordt opgewekt worden omgezet in waterstof. Via het netwerk dat Gasunie wil aanleggen, kan die waterstof vervolgens aan land worden gebracht.

Waterstof kan een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Die energie kan komen uit aardgas of kolen, maar in dat geval is het nog geen duurzame energiebron. Als waterstof helemaal met duurzame energie wordt gewonnen, zoals zonne- of windenergie, wordt gesproken van groene waterstof. Gasunie verwacht dat de hoeveelheid waterstof die door windparken op zee wordt geproduceerd vanaf 2030 zal toenemen. Dat geldt ook voor de import van waterstof uit andere landen.

Naar eigen zeggen heeft Gasunie al "een verbindende rol om in Nederland, Duitsland en op de Noordzee de energietransitie met de ontwikkeling van een waterstofmarkt te helpen versnellen". Zo werkt Gasunie in het noorden van Duitsland en in Nederland al aan transport- en opslagfaciliteiten op land.

Het bedrijf spant zich bijvoorbeeld in om waterstof ondergronds op te slaan in Duitsland. Gasunie doet daarvoor mee aan een proefproject, waarbij twee zoutcavernes in de deelstaat Nedersaksen geschikt worden gemaakt. Daarbij worden twee ondergrondse holtes via een bovengrondse installatie aan elkaar verbonden. "Voor een goed functionerende waterstofmarkt is grootschalige opslag van waterstof een cruciaal onderdeel. Gasunie heeft de ambitie om zoutcavernes voor waterstofopslag te ontwikkelen in zowel Nederland als Duitsland", zei Gasunie-topman Han Fennema daar eerder over.

