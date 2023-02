Greenpeace begint zaak tegen 'groene' status gas en kernenergie

donderdag 9 februari 2023 , 12:57

AMSTERDAM (ANP) - Greenpeace sleept de Europese Commissie voor de rechter om aardgas en kernenergie te ontdoen van hun 'duurzame' status. De milieuorganisatie noemt het "pure greenwashing" om de energiebronnen aan te merken als duurzame investeringsopties en kondigt aan daar een rechtszaak tegen te beginnen. Die zal in april dienen voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, aldus de organisatie.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft een formeel verzoek om de zogeheten taxonomie aan te passen afgewezen. Over die lijst is veel discussie geweest. Volgens de commissie zijn gas- en kerncentrales de komende jaren nog hard nodig, omdat in Europa nog niet genoeg energie kan worden opgewekt uit bronnen als zon, wind en waterkracht. Een kerncentrale stoot geen CO2 uit, al veroorzaakt de winning en het transport van uranium wel weer uitstoot van broeikasgassen. Gascentrales veroorzaken wel CO2-uitstoot, maar minder dan kolencentrales die ook nog volop draaien in de EU.

De lijst waar de zaak om draait is een soort gids voor beleggers en investeerders. Zij kunnen dus ook nieuwe investeringen in gascentrales en kerncentrales aanmerken als duurzaam. Greenpeace vindt dit misleidend en in strijd met de eigen klimaatwetgeving van de EU. Energiecentrales gaan lang mee en de milieuorganisatie vreest dat dit beleid de bouw van gascentrales mogelijk maakt die ook na 2050 nog in bedrijf zullen zijn. In dat jaar zou de EU volgens de eigen doelstellingen klimaatneutraal moeten zijn. Dat betekent dat de hoeveelheid broeikasgassen niet meer toeneemt door toedoen van Europese bedrijven en inwoners.

Tegen kernenergie heeft Greenpeace al heel lang problemen, onder meer vanwege het radioactieve afval dat daaruit voortkomt. Volgens de organisatie is kernenergie ook in strijd met een algemene bepaling in de Europese regels om geen significante schade te veroorzaken. Greenpeace staat niet alleen in het verzet: ook EU-lidstaat Oostenrijk heeft de hoop op de Europese rechter gevestigd om de lijst van tafel te krijgen.

Voorstanders van gas en nucleair op de duurzame lijst vinden juist dat dit bijdraagt aan de energieonafhankelijkheid van Europa. Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) zei vorig jaar dat we "niet de luxe hebben om technologieën uit te sluiten". Gas is ook niet in alle gevallen duurzaam, daar heeft de EU criteria voor opgesteld. Bas Eickhout (GroenLinks) noemde het op zijn beurt "een rampzalig signaal".

