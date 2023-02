Zelenski noemt strijd om Oekraïne strijd voor Europese waarden

donderdag 9 februari 2023 , 11:41

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Rusland probeert de Europese manier van leven en de Europese waarden te vernietigen. "Men probeert er een einde aan te maken door deze oorlog", zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een speech in het Europees Parlement in Brussel. "Maar Oekraïne is aan het winnen en zal een lidstaat worden van de Europese Unie."

Onder luid gejuich en een staande ovatie bedankte Zelenski het EU-parlement en alle leiders van Europa voor hun "blijvende, energieke steun en inzet" voor de overwinning op Rusland. "En dat is een gemeenschappelijke overwinning" van Europa, hield Zelenski de Europarlementariërs voor. Velen van hen droegen kleding in geel en blauw, de kleuren van de vlag van Oekraïne en van de EU.

