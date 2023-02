Rutte kijkt uit naar 'symbolisch waardevol' bezoek Zelenski EU-top

donderdag 9 februari 2023 , 11:02

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte kijkt bij aankomst op de EU-top in Brussel uit naar het aanschuiven van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die naar Brussel is afgereisd. Zelenski's komst "heeft natuurlijk een enorme betekenis", zei Rutte.

Zelenski sluit aan bij de top van de 27 EU-leiders na een toespraak in het Europees Parlement. Hij sprak al zesmaal eerder de EU-top toe per videoverbinding vanuit het even zelfs belegerde Kiev, maar is er nu in eigen persoon bij. Dat is "cruciaal en hoogst symbolisch", stelt Rutte.

Het bezoek is echter niet noodzakelijk om landen van het belang van de strijd in Oekraïne te blijven doordringen, denkt de minister-president. Hij ziet de aandacht voor dat gevecht, "dat gaat over ónze waarden en ónze veiligheid", niet verslappen.

De EU-leiders zullen Zelenski hun eensgezindheid tonen in hun steun voor Oekraïne, is volgens Rutte de bedoeling. "En het enorme respect natuurlijk voor hem en wat hij doet."

"Een fysieke ontmoeting is belangrijker dan tien online", meent de Litouwse president Gitanas Nauseda. "Want dan zie je de toewijding en het zelfvertrouwen in de ogen van president Zelenski. Dat is inspirerend voor ons allemaal."

Delen

Terug naar boven