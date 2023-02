Zelenski vanaf half elf voor overleg bij EU-leiders in Brussel

donderdag 9 februari 2023 , 9:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski wordt om 10.30 uur verwacht op de EU-top in Brussel. EU-bronnen melden dat "een gast is uitgenodigd voor een gedachtewisseling met de Europese Raad". De top wordt vanaf 12.00 uur voor twee uur onderbroken zodat de leiders ook onderling of in kleine groepjes kunnen praten, aldus ingewijden.

Het eerste bezoek aan Brussel van Zelenski, die volgens Franse media vanuit Parijs met president Emmanuel Macron naar Brussel reist, is om veiligheidsredenen omringd met geheimzinnigheid over het programma. Zelenski zal naar verwachting ook het Europees Parlement toespreken.

De extra top is bijeengeroepen, mede op verzoek van premier Mark Rutte, om over migratie te praten. Maar de komst van Zelenski, zijn eerste bezoek aan een EU-top in Brussel sinds de Russische invasie in zijn land, lijkt het programma te gaan overheersen. Hij zal niet met lege handen naar huis willen vertrekken. Hij zal de EU-leiders naar verwachting opnieuw dringend vragen om meer munitie en moderne straaljagers.

Oekraïne stond al op de agenda, zoals sinds de Russische invasie bijna een jaar geleden op elke top. De EU wil zolang het nodig is humanitaire, financiële en militaire steun bieden. De EU-leiders zullen ook praten over verdere sancties tegen Rusland, de wederopbouw van Oekraïne en de aanpak van oorlogsmisdaden.

