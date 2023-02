Opwinding over komst van Zelenski naar EU-top in Brussel

donderdag 9 februari 2023 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Een speciale top van de 27 EU-regeringsleiders en staatshoofden over migratie donderdag, mede op verzoek van premier Mark Rutte, wordt beheerst door opwinding over de komst van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Het is zijn eerste bezoek aan Brussel sinds de Russische invasie in zijn land, bijna een jaar geleden.

De Oekraïense president heeft de EU-leiders het afgelopen jaar op hun toppen steeds per videoverbinding vanuit Kiev toegesproken. En menigeen is ook naar Kiev gereisd. Nu komt hij alle 27 de hand schudden en heeft hij naar verluidt ook verscheidene gesprekken onder vier ogen, onder meer met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die hij alleen van de telefoon kent.

Zelenski spreekt ook een speciale zitting van het Europees Parlement toe. Die staat voor 10.00 tot 11.00 uur gepland. De top begint eveneens om 10.00 uur. Vanwege zijn veiligheid is niets over Zelenski’s agenda bekendgemaakt en wordt ook het programma van de top flexibel gehouden.

Steun aan Oekraïne stond al als eerste punt op de agenda, maar de hoofdmoot moet overleg over emigratie worden. De stroom migranten is na de pandemie weer toegenomen. Er moet meer worden ingezet op het tegenhouden van illegale migranten, daar lijken de 27 landen het over eens. Bijvoorbeeld door betere bewaking en de bouw van hekken aan de buitengrenzen, wat ineens geen taboe meer is. Nederland wil ook een beter overzicht hebben van de verplaatsingen van asielzoekers, ook binnen de EU, en van wie wel en niet zijn geregistreerd.

De top gaat verder ook over economie en concurrentievermogen.

Delen

Terug naar boven