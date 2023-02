Rutte ziet ook geen EU-geld naar bouw grenshekken gaan

woensdag 8 februari 2023 , 23:49

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte ziet de Europese Unie de bouw van grenshekken niet gaan financieren. Dat wil de Europese Commissie niet, maar er zijn ook veel lidstaten zoals Luxemburg, Spanje en Portugal tegen financiering hiervan door Brussel, zei de premier tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Europese top die donderdag begint.

Rutte wil de discussie over de grenshekken ook "ontgiften". Het lijkt er in de discussie volgens hem nu bijna op alsof "we een grote Berlijnse Muur rond de Europese Unie willen bouwen". Er wordt gesproken over onder meer een hek aan de grens tussen Bulgarije en Turkije om ongecontroleerde migratie te stoppen.

Grenshekken kunnen "soms heel nuttig" zijn, vindt de minister-president. Er zullen volgens hem ook altijd poortjes in zitten zodat mensen binnen kunnen komen. En het hoeft ook niet altijd een hek te zijn. Soms kan het met mobiel toezicht gebeuren of met een combinatie, aldus de premier. Hij vindt wel dat de buitengrenzen beter bewaakt moeten worden.

De financiering van grenshekken zal altijd een combinatie van verschillende bronnen blijven, denkt hij. De Europese Commissie kan volgens hem "wel degelijk" meefinancieren aan de infrastructuur aan de buitengrenzen, maar het dagelijks bestuur van de EU heeft ervoor gekozen dat lidstaten de bouw van grenshekken zelf moeten betalen.

Migratie is een belangrijk punt tijdens de Europese top. Rutte is een van de aanjagers van het onderwerp, mede onder druk van zijn eigen VVD. Tijdens de top zal onder meer gekeken worden hoe veilige landen gestimuleerd kunnen worden afgewezen asielzoekers terug te nemen. De verwachting is niet dat er besluiten worden genomen over het onderwerp.

Delen

Terug naar boven