Pizza werd vorig jaar 16 procent duurder in Europese Unie

woensdag 8 februari 2023 , 17:44

LUXEMBURG (ANP/RTR) - Pizza is vorig jaar in Europa een zesde duurder geworden, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook in Nederland werden deze Italiaanse gerechten ongeveer zoveel duurder. Maar in Italië zelf viel de prijsstijging nog mee. Daar bleef die net onder de 10 procent.

In Hongarije waren burgers het meeste extra kwijt voor een pizza. Daar moest haast de helft (45,8 procent) meer worden betaald. Ook Litouwers en Bulgaren waren meer dan een derde extra kwijt voor het gerecht. De prijs voor een pizza ging het minst omhoog in Zwitserland, waar 6,5 procent meer moest worden betaald.

Overigens gaan de cijfers van Eurostat eigenlijk over pizza en quiche. De statistici in Luxemburg gooiden de twee soorten op één hoop. In Frankrijk, de bakermat van de quiche, werden pizza's en quiches net geen 13 procent duurder.

