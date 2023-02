Kabinet tegen instellen nieuw EU-fonds voor vergroening industrie

woensdag 8 februari 2023 , 14:13

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet is tegen het voorstel van de Europese Commissie om een fonds in te stellen om bedrijven in de EU te ondersteunen bij verduurzaming. Dit Green Deal Industrial Plan (GDIP) is vooral een reactie op de miljarden die de Verenigde Staten uittrekken voor hun eigen industrie. De vrees is dat Europese bedrijven vanwege de steun hun productie naar de VS overhevelen en dat het oneerlijke handelsvoordelen oplevert voor Amerikaanse bedrijven. Het kabinet geeft de voorkeur het versnellen van bestaande plannen.

Het kabinet stelt dat met het Coronaherstelfonds, het geld voor RePowerEU en de reguliere Europese subsidies en investeringsfondsen er al genoeg publiek geld worden uitgeven om bedrijven in Europa te helpen innoveren en verduurzamen. De Commissie zou het volgens het kabinet daarom vooral makkelijker moeten maken om EU-steun te krijgen in plaats van extra fondsen vrijmaken.

Ook de plannen om de regels voor staatssteun van lidstaten zelf te versoepelen liggen gevoelig. Duitsland en Frankrijk zijn vóór, maar Nederland en veel kleine lidstaten zijn bang dat de grote landen tientallen miljarden gaan uittrekken om bedrijven te steunen of te lokken; geld dat zij niet hebben.

Op de speciale EU-top morgen worden het plan van de Commissie besproken.

Bron: Rijksoverheid.nl, NOS

Delen

Terug naar boven