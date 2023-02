Eurocommissaris: drugsmaffia even gevaarlijk als terrorisme

dinsdag 7 februari 2023 , 17:45

ANTWERPEN (ANP) - De georganiseerde misdaad heeft zo'n vlucht genomen dat die inmiddels even gevaarlijk is voor de samenleving als terrorisme, zegt Eurocommissaris Ylva Johansson. De Europese havens en opsporingsdiensten moeten beter samenwerken om de drugsbendes aan te kunnen, zei ze op bezoek in de haven van Antwerpen.

Landen als Nederland en België hebben de laatste jaren steeds meer te stellen met drugsbendes die met name cocaïne invoeren via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ze boeken enorme winsten en treden steeds gewelddadiger op, en de onderwereld weet soms greep te krijgen op douane, politiek en andere instanties in de 'bovenwereld'. In Antwerpen vechten rivaliserende bendes al maanden een ware drugsoorlog uit, met beschietingen, bomaanslagen en ontvoeringen over en weer.

"De dreiging die uitgaat van de georganiseerde misdaad is in mijn ogen even groot als die van een terreurdreiging", aldus Johansson, Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken. "We moeten die met dezelfde energie en vastberadenheid bestrijden."

Omdat de drugsbendes opereren als multinationals en juist hun voordeel doen met landsgrenzen en verschillen tussen EU-lidstaten, is betere samenwerking tussen de landen volgens de Zweedse geboden. De EU als geheel zou bijvoorbeeld betere afspraken kunnen maken met andere landen die een schakel vormen in de drugshandel, zoals productielanden Colombia en Ecuador of toevluchtsoorden voor bendeleiders in oliestaatjes in het Midden-Oosten.

De Belgische minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), die Johansson vergezelde, is blij met de aandacht van de Europese Commissie voor de strijd tegen de onderwereld. Het bezoek "geeft een duidelijk signaal af dat de EU voorop wil gaan in het gevecht met de georganiseerde misdaad en drugssmokkel. Dat is cruciaal als we criminele netwerken willen verstoren." Geen land kan dat alleen af, stelt ook Verlinden, ook al zagen de EU-lidstaten misdaadbestrijding vanouds als hun eigen verantwoordelijkheid. "Dus het enige antwoord is een Europese aanpak."

Johansson ziet er niet meteen heil in om landen buiten de EU voordelen dan wel sancties voor te spiegelen om ze te bewegen met de unie samen te werken in de strijd tegen de drugsmaffia. Dat gebeurt bijvoorbeeld om landen aan te zetten onwelkome migranten terug te nemen. Ze reist binnenkort wel af naar Zuid-Amerika om afspraken te maken met Ecuador en Colombia.

