EU-experts: Russische nepnieuwscampagne lijkt op aanloop invasie

dinsdag 7 februari 2023 , 14:15

© Geralt

BRUSSEL (ANP) - Rusland heeft, net als in de aanloop naar eerdere grote offensieven, de verspreiding van misleidende informatie over Oekraïne opgevoerd. Die waarneming van EU-deskundigen baart zorgen, zeggen hoge EU-bronnen.

De patronen doen denken aan de maanden voor de Russische inval in Oekraïne, zeggen ingewijden over de bevindingen van de dienst van de Europese Unie die de verspreiding van nepnieuws en andere informatie die bedoeld is om te misleiden volgt en probeert tegen te gaan. De experts zien niet per se een toename van zulke propaganda en twijfelzaaierij, want dat is nauwelijks te meten. De retoriek zou vooral scherper van toon en tegelijkertijd breder en ongerichter zijn dan voorheen.

"Wat we nu zien, en dat is dus eerder gebeurd, is dat ze alles eruit gooien op zoveel mogelijk manieren en op zoveel mogelijk platforms", aldus een bron. "We noemen dat modder tegen de muur gooien en hopen dat er wat blijft plakken." Deskundigen zouden de term 'info shum' gebruiken, wat staat voor zoveel mogelijk desoriënterende herrie maken. "Als het afschilderen van Oekraïners als nazi's niet aanslaat, dan val je misschien wel voor desinformatie over laboratoria voor biologische wapens of voor een verzinsel over een operatie onder valse vlag."

Delen

Terug naar boven