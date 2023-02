Commissie: geen verzoek om hulp van Syrië gehad na aardbeving

dinsdag 7 februari 2023 , 13:38

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geen verzoek van Syrië ontvangen om Europese reddingsteams naar de door de aardbevingen getroffen gebieden te sturen. Daardoor kan de EU niet het zogeheten, door Brussel gefinancierde, Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) inzetten voor Syrië, aldus een Commissiewoordvoerder. Hij wees erop dat "elk land ter wereld", niet alleen EU-lidstaten, rescEU kan activeren, maar dat heeft Syrië niet gedaan.

Volgens de Commissie kunnen EU-teams niet zomaar zonder toestemming van een regering naar een land komen. "We moeten verzekerd zijn dat de teams veilig kunnen werken. Als een verzoek komt, kunnen we direct in actie komen", aldus de woordvoerder. De Commissie werkt wel ter plaatse samen "met de humanitaire partners" en co-financiert zoek- en reddingsoperaties en de distributie van bijvoorbeeld water en dekens. "We overwegen alle haalbare opties om extra middelen in Syrië in te zetten ter ondersteuning van de getroffen bevolking."

In Syrië brak twaalf jaar geleden een burgeroorlog uit die het land heeft verscheurd en in een humanitaire en economische crisis heeft gestort. Hulpverleners in het door rebellen bezette noordwesten hebben zeker 792 doden geteld. De overheid maakt melding van minstens 812 doden in het gebied waar ze de controle heeft.

