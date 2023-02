Syrische Rode Kruis vraagt EU om sancties op te heffen na beving

dinsdag 7 februari 2023 , 13:20

DAMASCUS (AFP/AFP) - Het hoofd van de Syrische Rode Halve Maan, dat onderdeel is van het internationale Rode Kruis, vraagt de EU om de strafmaatregelen tegen het Syrische regime op te heffen. De sancties bemoeilijken volgens hem de hulp aan Syrië na de aardbeving van maandagochtend.

Volgens Khaled Hboubati is er dringend behoefte aan zwaar materieel zoals graafmachines, ambulances en brandweerwagens, om hulp te verlenen en de schade van de beving op te ruimen. "De vrijwilligers staan klaar", zegt hij, "maar ze hebben geen materieel". In totaal zouden er 3000 vrijwilligers van de Rode Halve Maan paraat staan.

Het epicentrum van de aardbeving lag in buurland Turkije, maar ook in Syrië werden al zeker 1600 doden en 3600 gewonden geteld. Er is schade in zowel de delen van het land die onder de controle van president Bashar al-Assad staan, als in de delen die door rebellen worden bezet.

Sinds de Syrische president al-Assad in 2011 burgerprotesten hardhandig heeft neergeslagen, gelden er verregaande westerse sancties tegen zijn regime. In de oorlog die uit de protesten voortvloeide kwamen al zeker een half miljoen mensen om het leven. De helft van de inwoners van het land is op de vlucht geslagen.

