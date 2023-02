EU meldt voorzichtige dooi in Brexitoverleg met VK

maandag 6 februari 2023 , 16:29

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk "boeken vooruitgang" in hun overleg over de moeizame uitzonderingspositie die Noord-Ierland sinds de Brexit heeft, zegt Brussel. Ook buitenlandminister Wopke Hoekstra bespeurt dooi.

Reppen van een doorbraak is te veel gezegd, vindt verantwoordelijk Eurocommissaris Maros Sefcovic. "We richten ons op geleidelijk te werk gaan, stap voor stap. Dat gaat door." Maar de toon is "heel hartelijk" en daardoor groeit volgens Sefcovic, die namens de EU het overleg leidt, het vertrouwen dat lang ontbrak. Hij wil nu "profiteren van de positieve sfeer, niet alleen tussen de overlegteams maar ook op politiek niveau", zei hij na afloop van overleg met de ministers van Europese Zaken van de EU-landen.

Minister Hoekstra, die maandag door Sefcovic werd bijgepraat, spreekt van "constructievere gesprekken dan in een wat verder verleden". Hij wil er nu nog weinig over kwijt omdat "we die echt de tijd moeten geven". Zeker met de oorlog in Oekraïne en andere mondiale spanningen in gedachten "moet je dit toch met zo'n belangrijke buur en bondgenoot kunnen oplossen", onderstreept Hoekstra nog maar eens.

Het VK en de EU bespreken onder meer voorstellen om Britse goederen die in Noord-Ierland blijven, te scheiden van handel die doorgaat naar de EU, en die eerste soepeler te behandelen. Hoe meer waarborgen de EU krijgt, hoe soepeler zij zich kan opstellen, benadrukt Sefcovic.

Noord-Ierland hoort bij het VK en maakt sinds de Brexit dus geen deel meer uit van de EU. Om te voorkomen dat er weer grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland komen is er afgesproken dat dat tussen Noord-Ierland en de rest van het VK gebeurt, maar dat stuit Britten en Noord-Ieren nu toch tegen de borst.

