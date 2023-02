Koopmans blijft voor EU bemiddelen tussen Israël en Palestijnen

maandag 6 februari 2023 , 14:23

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Nederlander Sven Koopmans blijft twee jaar langer vredesgezant in het Midden-Oosten voor de Europese Unie. Het voormalige VVD-Kamerlid moet onder meer helpen de vastgelopen vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken, al lijkt de kans daarop de afgelopen tijd niet gegroeid.

De 49-jarige Koopmans, een ervaren vredesonderhandelaar, was in 2021 voor twee jaar benoemd. Voor hij in 2017 in de Tweede Kamer kwam, werkte hij al voor de Verenigde Naties in brandhaarden als Cyprus, Kosovo en Syrië. De jurist is in Oxford gepromoveerd op bemiddeling in internationale conflicten. Koopmans was tot twee jaar geleden buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Kamer. Na de Kamerverkiezingen besloot hij terug te keren naar de diplomatie.

Koopmans is een van de negen speciale vertegenwoordigers die EU-buitenlandchef Josep Borrell bijstaan. Anderen zijn bijvoorbeeld belast met de spanningen in Bosnië, de Kaukasus of de Sahel.

