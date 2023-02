Zelenski spreekt donderdag EU-parlement in Brussel toe

maandag 6 februari 2023 , 14:57

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski komt naar Brussel om donderdag op een speciale zitting het Europees Parlement toe te spreken. Hij zou dit volgens ingewijden in de ochtend doen en na zijn speech onmiddellijk het parlementsgebouw verlaten. Zelenski zou zich later kunnen voegen bij een top van de 27 regeringsleiders, is het plan dat om veiligheidsredenen nog niet is bevestigd.

De EU hoopt al een tijd Zelenski te kunnen overhalen in persoon naar Brussel te komen. Eerder heeft hij de EU-leiders en het EU-parlement wel per videoverbinding gesproken. In december nodigde de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders Charles Michel hem uit om persoonlijk naar de top later deze week te komen. "Er is een open uitnodiging", aldus zijn woordvoerder. Dat geldt ook voor de uitnodiging van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola.

Het zou Zelenski's tweede buitenlandse reis zijn sinds de Russische invasie op 24 februari vorig jaar. In december verliet hij zijn land voor het eerst voor een bezoek aan Washington.

Afgelopen vrijdag, na gesprekken in Kiev met de voorzitters van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Europese Raad, Charles Michel, weigerde Zelenski desgevraagd te zeggen of hij de uitnodiging aanneemt. "Er zijn grote risico's als ik ergens naartoe ga", zei hij. Ook in Kiev wordt geen commentaar gegeven op de mogelijke reisplannen van Zelenski.

Als Zelenski inderdaad naar Brussel komt "zal het primair gaan" over de levering van meer wapens, het aanscherpen van de sancties tegen Rusland en het juridisch vervolgen van oorlogsmisdaden, schat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in. Daarover is de EU ook "in continue dialoog" met Zelenski, zei hij in Brussel na afloop van een vergadering met zijn Europese collega's ter voorbereiding van de top donderdag. Oekraïne staat daar sowieso opnieuw hoog op de agenda.

Delen

Terug naar boven