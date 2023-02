Europese landen beloven hulp aan aardbevingsgebied

maandag 6 februari 2023 , 9:28

DEN HAAG (ANP) - Verscheidene Europese landen zeggen hulp toe aan in de zoektocht naar overlevenden van de aardbeving in Turkije en Syrië. De Zweedse premier Ulf Kristersson brengt op Twitter zijn condoleances over aan de Turkse president Erdogan. Ook zegt hij dat Zweden klaarstaat om steun te leveren. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zegt "onmiddellijk" hulp te bieden aan de getroffen gebieden.

Nederland stuurt maandag nog een zogeheten Urban Search and Rescue Team naar Turkije.

