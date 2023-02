Europese landen beloven hulp aan aardbevingsgebied

maandag 6 februari 2023 , 10:49

DEN HAAG (ANP) - Verscheidene Europese landen en de Europese Unie zeggen hulp toe voor de zoektocht naar overlevenden van de aardbeving in Turkije en Syrië.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen schrijft op Twitter dat de eerste Europese hulp al onderweg is dat en dat de Europese landen "klaar staan om te blijven helpen op elke manier die we kunnen". Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel brengt zijn condoleances over en zegt dat "de EU volledig solidair is".

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt dat Duitsland "natuurlijk" hulp stuurt en zegt "te rouwen met de nabestaanden". Ook Frankrijk staat klaar om noodhulp te bieden, zegt president Emmanuel Macron, die spreekt van "verschrikkelijke beelden" uit Turkije en Syrië.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zegt "diep bedroefd" te zijn over de situatie en "onmiddellijk" hulp te bieden aan de getroffen gebieden. Griekenland en buurland Turkije staan op gespannen voet met elkaar.

De Zweedse premier Ulf Kristersson brengt op Twitter zijn condoleances over aan de Turkse president Erdogan. Ook zegt hij dat Zweden klaarstaat om steun te leveren.

De EU stuurt maandag nog tien zogeheten Urban Search and Rescue Teams naar Turkije, onder meer vanuit Nederland. Ook uit Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Polen en Roemenië vertrekken reddingswerkers naar Turkije. Mogelijk komen daar later nog teams uit Italië en Hongarije bij. Het Europese satellietsysteem Copernicus is ingeschakeld om het getroffen gebied zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen.

Ook Syrië kan rekenen op hulp vanuit Europa, meldt de EU in een verklaring.

