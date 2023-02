CDA-partijleider Hoekstra pleit voor strenge EU-maatregelen tegen migratie

zaterdag 4 februari 2023 , 16:39

AMERSFOORT (ANP) - Het migratieprobleem wordt met de dag groter, zei CDA-partijleider Wopke Hoekstra zaterdag op het CDA-partijcongres. "De huidige aantallen zijn simpelweg niet vol te houden." Er is volgens Hoekstra een "stevige aanpak" nodig "die zowel Europees als nationaal is".

Er moet primair worden gekozen voor opvang in de regio. Daarnaast moeten de afspraken worden nageleefd dat in de lidstaat waar een vluchteling aankomt, de asielprocedure moet worden doorlopen. "Zonder deze afspraak blijft het asielbeleid mank en herstellen we niet de orde die nodig is voor de opvang van echte vluchtelingen", zei Hoekstra.

Hij herhaalde dat het CDA heeft gepleit voor een "strikte fysieke Europese buitengrens zoals hekken", die door de Europese Unie moeten worden betaald. "Dit kan niet een eigen verantwoordelijkheid zijn van de landen aan de buitengrens. Daarin zullen we in Europa met zijn allen samen moeten optrekken."

Streng, rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid vormen geen tegenstelling, zei Hoekstra, "zoals partijen op de flanken links en rechts ons willen laten doen geloven".

Hoekstra maakt zich, net zoals ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma eerder deed op het partijcongres, grote zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. "Tegenstellingen worden in het politieke debat uitvergroot." Niet alleen op het punt van migratie, maar op heel veel onderwerpen. "Je bent of voor boeren, of voor natuur. Of voor kernenergie, of voor windenergie. Voor Europa of juist tegen Europa."

Hij vindt het verwerpelijk dat de tegenstellingen bewust politiek worden uitvergroot "om daarmee de polarisatie te vergroten. Het is de politiek op zijn slechtst." Nederland is volgens de CDA-partijleider niet te besturen "per oneliner of per tweet. Het zijn ronkende teksten die tot niets leiden behalve meer verdeeldheid." Bedroevend, vindt Hoekstra.

