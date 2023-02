Zelenski: mogelijk nog dit jaar gesprekken over toetreding EU

zaterdag 4 februari 2023 , 0:23

Bron: European Commission

KIEV (ANP/DPA) - Oekraïne kan dit jaar nog starten met de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Dat heeft president Volodimir Zelenski vrijdagavond gemeld in zijn dagelijkse videotoespraak. Eerder op de dag liet Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen echter nog weten dat er geen "strakke tijdlijn" is voor de stap.

Von der Leyen, Zelenski en de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders Charles Michel kwamen vrijdag bijeen in Kiev. De Oekraïense president stelt dat zijn land daarbij al spreekt "als een lid van de Europese gemeenschap". Die status moet volgens Zelenski alleen nog wettig gemaakt worden en tijdens de top zou de mogelijkheid besproken zijn nog dit jaar met dat proces te beginnen.

De bijzondere EU-top werd met opzet in het vorig jaar februari door Rusland binnengevallen land gehouden om ter plaatse de EU-steun aan Oekraïne te tonen. Michel zei dat de EU "vanaf de eerste minuut" zij-aan-zij met Oekraïne staat en dat zal blijven doen. Von der Leyen uitte tegenover Zelenski haar bewondering voor "jullie vastberadenheid om toe te treden tot de Europese Unie". Ook complimenteerde ze zijn regering met de voortgang die het land maakt, onder meer door de corruptie aan te pakken. Maar ze maakte ook duidelijk dat Oekraïne, net als andere lidstaten in spe, aan alle eisen van de EU moet voldoen om lid te kunnen worden.

Zelenski vindt dat de omstandigheden vragen om een versnelde procedure. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, heeft zorgen over de haast die wordt gemaakt en de mogelijk te hoge verwachtingen die worden gewekt door de EU-kopstukken.

