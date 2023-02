Von der Leyen: geen strakke tijdlijn voor EU-toetreding Oekraïne

vrijdag 3 februari 2023 , 16:54

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL/KIEV (ANP/RTR) - Er bestaat geen "strakke tijdlijn" voor de beoogde toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. "Maar er zijn wel doelen die moeten worden gehaald, zoals hervormingen", zei Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Kiev na afloop van een top met president Volodimir Zelenski en de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders Charles Michel in Kiev.

De bijzondere EU-top werd met opzet in het vorig jaar februari door Rusland binnengevallen land gehouden om ter plaatse de EU-steun aan Oekraïne te tonen. Michel zei dat de EU "vanaf de eerste minuut" zij-aan-zij met Oekraïne staat en dat zal blijven doen.

De commissie had een zware delegatie uit Brussel meegenomen met vijftien commissarissen en hun topambtenaren om gesprekken te voeren over onder meer de voortgang van het toetredingsproces. Von der Leyen uitte haar bewondering voor "jullie vastberadenheid om toe te treden tot de Europese Unie". Ook complimenteerde ze de regering van Zelenski met de voortgang die het land maakt, onder meer door de corruptie aan te pakken. Maar ze maakte ook duidelijk dat Oekraïne, net als andere lidstaten in spe, aan alle eisen van de EU moet voldoen om lid te kunnen worden.

Zo dringt de EU aan op justitiële aanpassingen die "van vitaal belang" zijn, waaronder de hervorming van het Grondwettelijk Hof en de selectieprocedure van politiek onafhankelijke en gekwalificeerde constitutionele rechters. Ook moeten minderheden beter wettelijk beschermd worden.

Zelenski vindt dat de omstandigheden vragen om een versnelde procedure. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, heeft zorgen over de haast die wordt gemaakt en de mogelijk te hoge verwachtingen die worden gewekt door de EU-kopstukken.

Delen

Terug naar boven